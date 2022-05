Op de uitkijk bij een moordzaak kregen we pannenkoeken met sperziebonen

GastschrijversTijdens een patrouille in een dorpje hoorden we plots een aantal schoten. Instinctmatig doken we een steegje in… We vroegen ons af waar vandaan de schoten kwamen.

Even later vernamen we via de radio dat deze schoten in het dorp gelost waren. We moesten ons direct melden bij de ingang van de commandopost.

Tijdens een briefing kregen we te horen dat er bij een huis in de buurt iemand bleek te zijn neergeschoten… We kregen de opdracht om het betreffende huis en de omgeving te bewaken, verdachte personen tegen te houden en verdere orders af te wachten…

De tuin werd omheind met wat struikgewas, olijfbomen en muurtjes.

Lichaam

Via de radio kregen we wat informatie binnen. Bij de ingang van het huis, een aantal meter verderop, waren collega’s met een lichaam bezig wat op de grond lag. We herkende een van onze hospikken.

Plots stonden er enkele vrouwen voor de loop van onze mitrailleur. We schrokken er van. Ze bleken een bord vol eten bij zich te hebben. Een soort pannenkoeken; opgerolde platte broden gevuld met sperziebonen. Ik lustte in die tijd alles, behalve….sperziebonen.

De collega’s waren nog steeds bezig met het neergeschoten lichaam.

Het bleek een jonge vrouw te zijn. Neergeschoten door haar broer. In opdracht van de vader. Ze was thuis gekomen om te praten met haar familie. Ze wilde scheiden van haar man. Dit vanwege het feit dat hij andere vrouwen leuker vond. Dat ging te ver…Stel je voor ? De eer van de familie….

Broer weg

Door de gegeven omstandigheden hadden we nog niet kunnen eten. Als jonge kerels hadden we altijd wel trek. Ik heb me maar tegoed gedaan aan de pannenkoek met sperziebonen. Niet te pruimen.

Het eten werd ons aangeboden door de moeder en zus van het meisje…de broer was met de noorderzon vertrokken.

Ton Doorman (62) uit Biddinghuizen is militair

