Opinie: Zo duurt het te lang voordat ouderen hun familie weer zien

Onderwij­zer heeft ruimte nodig zodat leerkracht ook weer een écht vak wordt

18 februari Staken…..Tja, dat doen alleen leerkrachten op de door de overheid bekostigde scholen. Onze school Aventurijn in Loenen is niet bekostigd. We voldoen aan de basisvoorwaarden van de onderwijsinspectie, maar krijgen geen geld uit Den Haag omdat dit ten koste van onze onderwijsvisie zou gaan.