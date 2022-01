OPROEP | Hoe ziet quarantaine er bij jou thuis uit?

Opinie Waarom moeten goede, jonge docenten in ons onderwijs­sys­teem zo snel verkassen?

Als ‘60-plusserdocent’ verbaas ik me er steeds vaker over dat goede, jonge docenten zo kort op onze school verblijven, zegt Klaas Boeijinga uit Ommen. Dat is een landelijk fenomeen. Oorzaak: het uitblijven van een vast contract. Hij schetst een situatie hoe die ooit was.

