OPROEP I Loop jij in je eentje zonder angst je hardlooprondje?

OPINIE ‘Cameratoe­zicht in slachthui­zen is doekje voor het bloeden’

25 september Slachthuizen moeten straks verplicht cameratoezicht hebben. Demissionair landbouwminister Schouten kondigde dit aan naar aanleiding van undercoverbeelden van dierenmishandeling in slachthuis Gosschalk in Epe. Een wet is in de maak. ,,Verplicht cameratoezicht klinkt mooi, maar het maakt geen verschil’’, zegt Rowena Vanroy van Animal Rights.