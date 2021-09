OPROEP: Loop jij in je eentje zonder angst je hardlooprondje?

Draaf ik door? Ik kán tenminste nog doordraven. Dat kunnen die dooie pony’s niet meer

23 september Stel nou dat we bewuste dierenmishandeling veel zwaarder straffen? Even los van alle gezelligheid in de slachthuizen gaat het er bij veel huishoudens ook niet fijn aan toe. Las gisteren over een vrouw in Emst. In haar schuur werden zeven dode pony’s gevonden. Alle zeven gestorven van de honger en dorst. De straf? Ze mag vijf jaar geen dieren houden. Het is bij de beesten af.