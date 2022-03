Organisaties juichen nog niet bij plan tegen wegwerpplastic: ‘Achterpoortjes moeten dicht’

video Historisch lage verkie­zings­op­komst: ‘Het vertrouwen in de politiek is weg’

De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen was historisch laag deze week. Een percentage van 50,3 nam de moeite zijn stem uit te brengen, bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen was dat nog 54,1 procent. Is het de schuld van de politiek dat zoveel mensen thuisbleven? Verslaggever Jeroen Pol vraagt in Apeldoorn passanten naar hun mening.

21 maart