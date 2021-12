Oud-militair: ‘Het is geen oorlog, we zadelen arts onterecht op met keuze tussen leven en dood’

Sinds het weer fors oplopen van ziekenhuis/ic-opnames ten gevolge van corona is er binnen de zorg sprake van dat artsen mogelijk moeten overgegaan tot triage. Het begrip triage komt voort uit het medisch handelen onder oorlogsomstandigheden. Mensen worden dan neergeschoten en raken levensgevaarlijk gewond. Zonder dat ze iets hebben te willen of uit te praten. In het geval van oorlog en van gevechten heeft de politiek gefaald: er is niets meer te willen of te praten. Als er tegelijk heel veel (zwaar)gewonden vallen en de zorgcapaciteit is niet toereikend om iedereen te behandelen, blijft de arts over om te kiezen. De vraag is dan: wie heeft de grootste kans om te overleven? Dat is triage.