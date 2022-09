Ouder worden, het deerde me niet, tot dat moment voor de spiegel

Nú op gezinsva­kan­tie: ‘Fors goedkoper en overal plek’

In het hoogseizoen zijn veel kindvriendelijke Europese vakantiebestemmingen onbetaalbaar en vaak al ver van tevoren volgeboekt. Gaat je kind nog niet naar school? Sla dan nu je slag, trotseer Schiphol, want eind september is hét moment om die vakantie alsnog te regelen.

21 september