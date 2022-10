‘Plannen Netl zijn enorme aanslag op het welzijn van de bewoners’

OPINIE Nieuwe transgen­der­wet: ‘Wat bij jou in je broek of hoofd zit, is voor je medisch dossier’

De vermelding man of vrouw in je paspoort wijzigen, zou makkelijker moeten worden. Maar de politiek twijfelt of een gesprek met een deskundige nodig is. Trans persoon Eus van der Grift vindt die deskundigenverklaring betuttelend. Afschaffen dus en hij zou nog veel verder willen gaan.

