Plotseling begon het rijtuig te slingeren, dansen, kraken en stampen

opinie ‘De mensheid kan zich dit eeuwige risico niet veroorlo­ven’

Oppenheimer is één van de grote culturele hits van deze zomer. Naar aanleiding van deze bioscoopfilm neemt jurist Ludo Grégoire ons mee in de geschiedenis van en gedachtegangen over nucleaire wapens. Dan komt hij tot zijn conclusie. ,,Een kleine kernbom past in een rugzak.”