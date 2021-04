‘Pluimveebedrijven, stop met asociale bedrijfsvoering’

et meeste eten dat wij in Nederland produceren, maken we voor mensen in andere landen. Zeventig procent van alle geslachte dieren in de sector pluimvee gaan rechtstreeks de grens over. Bedrijven die dagelijks, per vestiging, 200.000 kippen slachten, zijn heel normaal. Wij creëren werkgelegenheid, zeggen deze werkgevers. Maar dat argument verliest aan kracht. Want ruim de helft van alle medewerkers in de pluimveesector is inmiddels arbeidsmigrant. Deze werkgelegenheid kent zelfs nog meer nadelen.