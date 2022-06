‘Polarisatie in stikstofdebat dreigt mogelijke oplossingen te verstikken’

Afgelopen vrijdag leek het alsof er een bom ontplofte bij de boeren in Nederland en sindsdien is de discussie volop doorgegaan. Ik heb veel begrip voor de emoties, minder voor veel van de inhoudelijke discussie. Al geruime tijd voor het rapport van Remkes in 2020 was duidelijk dat er een drastische aanpak nodig was om onze natuur op orde te brengen. Bovendien was duidelijk dat niet alles overal meer kon. De huidige uitwerking van de minister bouwt op dit rapport voort en kan voor ingewijden nauwelijks als een verrassing komen. Natuurlijk besef ik dat globale kaartjes op een boerenerf leiden tot heftige emoties.