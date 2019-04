‘Prefab bouwen heeft juist vooral voordelen’

OpinieJa, er is nog een wereld te winnen als het gaat om prefab bouwen. Toch is de bouwwereld ervan overtuigd dat het een belangrijke oplossing is voor het woningtekort in Nederland, aldus Henri Busker. Hij breekt daarom een lans voor prefab.

De afgelopen weken schreef de Stentor veel over de problemen bij een aantal prefabwoningen in Nederland. Hoewel dit erg vervelend is voor de bewoners, dient goed onderzocht te worden wat precies de oorzaken van de problemen zijn. Toch zou ik een lans willen breken voor prefab.

Doordat we in Nederland een steeds groter woningtekort hebben, maar ook te maken hebben met een tekort aan mensen in de bouw, moeten de bouwers gaan nadenken over andere oplossingen. Een van die oplossingen is prefab. Dit betekent dat veel (voorbereidende) werkzaamheden in toenemende mate niet op de bouwplaats gedaan worden, maar in een fabriekshal. Men is hierdoor minder afhankelijk van weersomstandigheden. Ook kunnen veel activiteiten die normaal gesproken na elkaar plaats vinden, nu vaker geïntegreerd worden. Denk bijvoorbeeld aan het reeds plaatsen van kozijnen in de gevel, het aanleggen van leidingen en stopcontacten tot zelfs de afwerking van wanden of buitengevels. Deze voordelen van prefab zouden de kwaliteit van de woning ten goede moeten komen.

Toonaangevend

Nederland is wel een toonaangevend land als het gaat om prefab bouwen, mede door onze lange geschiedenis met prefab. Dit blijkt onder andere uit diverse onderzoeken van USP onder zowel architecten en aannemers. Drie grote voordelen die zij zien in het gebruik van prefab in de bouw, zijn kwaliteit, prijs en tijdswinst. Het prijsvoordeel is wellicht nog niet zichtbaar in de prijzen van nieuwbouwwoningen. Dit komt doordat er meer zaken zijn die invloed hebben op de prijs van een nieuwe woning. Denk bijvoorbeeld aan de grondprijs, de prijs van arbeid (hoe groter de vraag naar arbeid in geval van arbeidstekorten, hoe hoger de prijs van arbeid), de prijs van grondstoffen (zelfde verhaal als bij arbeid). Er valt echter ook veel tijdswinst te boeken. Als meer tijd gaat zitten in een goede en degelijke voorbereiding, kan het bouwproces soepeler en sneller verlopen. Dat kan natuurlijk alleen goed gaan wanneer er goed gepland is en wanneer alles goed onderling is afgestemd.

We moeten ook zo eerlijk zijn te erkennen dat er nog een hele wereld te winnen is als het gaat om prefab bouwen. Maar dat is een leerproces, waarbij de bouw nu snel aan het leren is. Het feit dat een Nederlandse partij als Byldis grote projecten in hartje Londen weet te realiseren middels prefab bouwen is een teken dat Nederland voorop loopt en successen weet te boeken in het buitenland.

Digitaal

Belangrijke voorwaarde is wel dat men het gehele bouwproces onder controle heeft. Om dit te kunnen bewaken, hebben grote Nederlandse bouwbedrijven, zoals BAM en Dura Vermeer steeds meer mensen in dienst die het gebouw eerst digitaal ontwerpen en daarna ook digitaal bouwen, alvorens men daadwerkelijk gaat bouwen. Door deze ‘digital twin’ (digitale tweeling) kan het bouwproces eerst digitaal nagebootst (gesimuleerd) worden en is men dus in staat vroegtijdig problemen in de daadwerkelijke uitvoering te signaleren en aan te passen.

Kortom als het bouwproces goed georganiseerd en onder controle is - in termen van tijd, kosten, maar bovenal kwaliteit - zal prefab in de toekomst steeds vaker toegepast kunnen worden. Hier zijn ook de architecten en aannemers in Nederland (en in Europa) sterk van overtuigd.

Henri Busker is werkzaam bij USP, een marktonderzoek- en marketing consultancybureau dat gespecialiseerd is in de bouw.