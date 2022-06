‘Rechtspraak kan veel efficiënter, communicatie gaat nog steeds grotendeels per post’

De rechtbank Gelderland behandelt 1500 strafzaken niet. De rechtbank wijt dat aan een tekort aan rechters. Maar aan de instroom ligt het niet. Rechter is voor veel juristen het mooiste en bestbetaalde beroep. Helaas heeft Rechtbank Gelderland de opleidingsplekken de afgelopen jaren niet altijd benut. Sollicitanten die de selectiecommissie al geschikt verklaarde, werden soms afgewezen terwijl ze daarna wél bij een andere rechtbank aan de slag konden. Daarnaast zouden bijna alle rechters in opleiding (rio’s) de opleiding af moeten kunnen maken omdat de voorselectie erg streng is. Maar ongeveer een op de drie rondt de opleiding niet af. Het minimumaantal punten dat rio’s bij de beoordeling zes maanden na aanvang van de opleiding moeten halen, wordt structureel verkeerd berekend. Een rio moet daardoor na zes maanden opleiding soms net zoveel punten halen als een rio na vier jaar opleiding. Dat is alsof een scholier in de brugklas al het eindexamen moet doen. Daardoor zakken onnodig veel rio’s voor de opleiding en worden ze ontslagen, vaak zonder herkansing.