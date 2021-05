Renate is het spoor behoorlijk bijster

LEZERSREACTIES Lezers over kleinere opening afvalbak in Zwolle: ‘Maling aan de bevolking is dit’

20 mei Een volle vuilniszak krijg je straks in Zwolle niet meer in de container. De gemeente verkleint de invoer van de containers, net nu betalen voor restafval op stapel staat. Zwollenaren moeten in 2022 een vast jaarbedrag afrekenen en wie vaker dan gemiddeld afval aanbiedt, betaalt bij. Een aantal lezers is verontwaardigd, anderen zeggen: ,,Weg met de afvalluiheid.’’