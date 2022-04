Romantiek uit wipperij rossen met WipAdvisor, is dat dan de oplossing?

In Ermelo werd een 25-jarige vluchteling van verkrachting beschuldigd. Dan heb je al zo een horrortijd achter de rug, leef je ook nog twee jaar in onzekerheid. De aangever had verklaard onder dwang seks te hebben gehad. Achteraf bleek dat het gewoon met wederzijds goedkeuren was gebeurd. Beetje handen- en voetenwerk, meer niet. De aangever gaf aan dat hij, nadat hij die valse aangifte had gedaan, er ziek van was geweest. Wat een kwezelarij. Het gaat niet om die aangever, het gaat om het slachtoffer. Ik mag lijen dat dat liegbeest er goed van gekotst heeft.