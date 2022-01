‘Schotel mij geen ellende voor om donatie te krijgen’

De vele goededoelenorganisaties in ons land doen hun uiterste best om de kijker en lezer ongevraagd iedere keer weer zoveel mogelijk ellende voor te schotelen met mens en dier onterende en veelal bekend voorkomende filmpjes. Een rotgevoel is bij ons het standaard resultaat. Dat is echter niet de informatie waarop ik zit te wachten en die mij over de streep trekt.

Om in de trant van de rijdende rechter is eindigen, eis ik het volgende: De goede doelenorganisaties geven in hun reclamefilmpjes inzicht in de goede aspecten van hun organisatie. Laat zien wat de positieve resultaten zijn van de donaties. Geef inzicht in de manier waarin je organisatie zich onderscheidt in het beperken van de overheadkosten. Denk daarbij aan duidelijk afleesbare salarissen en eventuele bonussen (!) van de diverse functies en aan huisvestingskosten en reiskosten. Laat bijvoorbeeld zien dat de organisatie geen platform biedt aan BN’ers die gefêteerd worden op verre reizen met onderkomen in peperdure verblijven. En stel mij weer in staat om aan de deur het plezierige gesprek met een colporteur af te sluiten met het tekenen van een eenmalige donatie. Vooralsnog doneren wij periodiek alleen aan organisaties met een onbezoldigd bestuur met doelen die ons aanspreken en waarvan wij de mensen zelf of via via persoonlijk kennen.