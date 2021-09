Slachtoffers van verkrachting hebben geen gezicht

Gastschrijvers Zestien jaar oud, strontei­gen­wijs en puberaal gedrag

30 augustus Zestien jaar oud, stronteigenwijs en puberaal gedrag. Nee, het gaat niet over een van mijn puberende kinderen maar over Ans. Ansje 364 met nr. 77 die meer dan 100.000 liter melk heeft gegeven. 122.123 liters exact en meer dan 10.000 kg vet en eiwit. Is dit bijzonder? Jazeker!