Slapend arm, de vloek van de dertigers

OPINIEHet is verkiezingstijd en iedereen maakt zich druk over vraagstukken als migratie, onderwijs en klimaatverandering. En dat onder programmanamen als Zorg voor elkaar, Samen aan de slag of Plan B. Maar is er ook een plan voor de werkende dertigers? vraagt Susan Huisink uit Twello zich af.

Onmiskenbaar is de Nederlandse politiek de laatste tien jaar sterk gepolariseerd geraakt. In de verkiezingstijd worden vooral linkse en rechtse ideeën geuit, is er steeds minder plaats voor gematigdheid en voor thema’s waar een grote groep Nederlanders sterk naar verlangt.

Wie de dramaserie Dertigers op NPO3 heeft gezien, vraagt zich af hoe het kan dat de Amsterdamse dertigers in huizen wonen die geen van onze hardwerkende vrienden ooit zou kunnen betalen. Dit is fictie voor de meeste van ons; een levensstandaard die tien jaar geleden nog normaal was voor de Nederlandse yuppen, wordt nu gezien als ongrijpbare luxe.

Huizenprijzen explosief gegroeid

Het inkomen van werkende twintigers en dertigers is in de laatste jaren gestagneerd, terwijl de huizenprijzen in de afgelopen jaren explosief gegroeid zijn. Een hele generatie van verpleegkundigen, leraren en andere hoger opgeleiden zit in het nauw. Terwijl dit de generatie is die het land draaiend houdt, die zorgt dat onze ouderen van hun AOW kunnen genieten en onze minder bedeelden sociale zekerheid ontvangen. Mag ook deze generatie meegenieten van de ups en downs van onze economie in plaats van daar slachtoffer van te worden?

De samenleving verandert, de overheid trekt zich terug. We moeten steeds meer zelf zorgen voor het opbouwen van een spaarpotje voor later. Maar is deze vorm van vermogensopbouw nog wel mogelijk voor deze generatie? Er bestaat een grote groep dertigers die niet al vijf of tien jaar geleden een huis kocht; een groep die altijd gewerkt en gespaard heeft om dat huis te kunnen bekostigen, maar waarvoor de huizenprijzen niet meer betaalbaar zijn. De huidige overheid staat klaar voor de mensen die al minimaal tien jaar een huis bezitten of een gesubsidieerde sociale huurwoning bewonen. Subsidies die voor een groot deel worden bekostigd uit de belastingen van deze werkende dertigers.

Utopia

En diezelfde dertigers moeten vervolgens over dat spaargeld belasting betalen, want ergens schijn je nog 4 procent spaarrente te kunnen krijgen volgens onze overheid. Een utopia dat teruggaat tot het jaar 2000. En dat in hetzelfde Nederland, waar het rechtssysteem bepaalt dat een crimineel de gevangenis in moet als hij 200 euro steelt uit de portemonnee van de buurman, maar de Nederlandse overheid dit zonder blikken of blozen kan en mag doen. Waar heel Nederland op zijn kop staat door de toeslagenaffaire die enkele tienduizenden raakt, is dit een probleem voor vele honderdduizenden mensen. We zitten gevangen in een web waar door de inmenging van de Europese Centrale Bank om rentestanden kunstmatig laag te houden een oneindige cirkel in stand wordt gehouden van te hoge huizenprijzen, te weinig aanbod en te veel concurrentie. De starter staat constant met 1-0 achter en de vrijemarkteconomie lijkt verleden tijd.

Geen gele hesjes, potten en pannen of koffie drinken op het Museumplein. Maar ook ik, jonge hard werkende dertiger, wil graag gehoord worden. Want waar is ons perspectief?

Susan Huisink is dertig jaar oud, studeerde aan de hotelschool en is sinds 2013 werkzaam in de hospitality marketing bij verschillende internationale hotelketens; zowel in Nederland als het buitenland. Ze woont tijdelijk bij haar ouders in Twello als gevolg van de krapte op de woningmarkt in de Stedendriehoek.