‘Sommige vrouwen leven permanent in lockdown en het kabinet moet daar snel wat aan doen’

Helaas is er een groep, vaak vrouwen en meisjes, wier leven zich bijna permanent in een lockdown afspeelt. Hun situatie moet topprioriteit krijgen van het kabinet. Weinigen van ons zullen het zich echt kunnen voorstellen. ‘s Ochtends niet zelf kunnen kiezen wat je aantrekt. Geen vriendje mogen hebben. Of geen moderne boeken mogen lezen. Lale Gül heeft met haar boek Ik ga leven een schokkend inkijkje gegeven in hoe dit voor sommige meisjes en vrouwen, vaak in gesloten migrantengemeenschappen, aan de orde van de dag is. Ik weiger te accepteren dat mensen zeggen: ‘Dat is nu eenmaal de cultuur.’