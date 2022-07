Soms droom ik nog van grote bollen wol en breinaalden die op mij af komen stormen

OPINIE ‘Nucleaire ontwape­ning moeten we ook nu serieus nemen’

Het is niet bepaald een ideaal moment om te roepen ‘Alle kernwapens de wereld uit’, gezien de geopolitieke verhoudingen in de wereld. Toch moeten we ons inzetten voor nucleaire ontwapening zegt ‘arts voor vrede’ Wil Verheggen.

28 juni