Stelling | 2G is nu de beste optie in strijd tegen coronavirus

Gastschrijvers De uiterst vriendelij­ke gastvrouw

We landen om acht uur in de ochtend op Sydney Airport vanaf Auckland, Nieuw Zeeland. Tot 17 uur hebben we de tijd om de stad in te gaan, dan vertrekt ons vliegtuig op weg naar Amsterdam. Terug van ons emigratie-avontuur dat slechts een half jaar duurde. Daarover later meer.

6 november