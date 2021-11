Stelling | Aangifte tegen Willem Engel is een goede zaak

OPINIE Radioloog: ‘Vaccinatie zorgt voor meer varianten van het coronavi­rus’

Was ons niet beloofd dat bij een vaccinatiegraad van 80 tot 85 procent het coronavirus overwonnen zou zijn? Vaccinatie zorgt juist voor meer varianten, zegt radioloog Frits Jansen in dit opiniestuk. Hij is bezorgd. ,,De eenzijdige en soms onjuiste informatie die door het kabinet verstrekt wordt, vind ik zorgelijk.’’

