Stelling | Ajax kan dit seizoen de Champions League winnen

,,Dortmund krijgt les: Ajax viert verdiend feest.” In de ogen van het voetbaltijdschrift Kicker was de 4-0 en daarmee de grootste nederlaag in de Champions League-historie meer dan terecht, zo is een van de reacties. En verder ‘Ajax speelde Dortmund duizelig’, ‘Dit lijkt op het Ajax van 2019' en ‘majestueuze Amsterdammers droogden Haaland op en boekten een zege vol persoonlijke triomfen’. Daarom is de stelling vandaag: