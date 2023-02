Stelling | Alle kinderen moeten ook een zwemdiploma C behalen

JOUW MENINGZwembad Tijenraan in Raalte geeft alleen nog zwemles aan leerlingen die voor een A-, B,- én C-diploma gaan. ,,Pas met diploma C kunnen we verzekeren dat je honderd procent zwemveilig bent”, zegt Jordi Stoelers, hoofd zwemzaken.