Stelling | Als de avondklok écht van tafel gaat, moet het Rijk alle boetes terugbetalen

Het leek er gisteren op alsof de avondklok van tafel ging. De rechter stelde Viruswaarheid in het gelijk in een rechtszaak over het afschaffen van de avondklok. Daarop ging het kabinet direct in hoger beroep. Tussen nu en de uitspraak in dat beroep, waarschijnlijk vrijdag, blijft de avondklok van kracht.

Op onze stelling van gisteren over de avondklok werd veel gestemd. Een meerderheid (56%) vond het goed dat de avondklok van tafel ging. 40 procent van de ruim veertienduizend stemmers dacht daar anders over en vulde oneens in. 's Avonds kwam uiteindelijk de ontknoping en werd in hoger beroep duidelijk dat de avondklok toch nog van kracht blijft. Vier procent twijfelde over of het goed is dat de avondklok per direct van tafel is.