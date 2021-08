Stelling | Als je je niet laat vaccineren kies je voor online onderwijs

JOUW MENING Stelling | Provincies moeten bouwgrond opkopen zodat jongeren er betaalbaar een huis op kunnen zetten

20 juli Provincie Gelderland is bezig met een plan om starters op de woningmarkt tegemoet te komen. De provincie koopt dan de grond, waardoor ze alleen de stenen zelf nog maar moeten betalen. Met die opzet is een nieuw huis ook goed betaalbaar met een laag salaris. Is dit dé oplossing of zitten er toch nog haken en ogen aan de erfpachtconstructie?