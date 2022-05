Stelling | Als je met te veel drank op rijdt, dan moet je meteen je auto inleveren

column Mag VI weer gewoon terug op te­le-vies-ie?

Stel nou dat ik in de column een smeuïge anekdote zou vertellen. Dat ik een jaar of wat geleden in een dolle bui een Bolsius bij iemand naar binnen heb gefrummeld. Of een paar bejaarden heb beroofd. Of een huis in de hens heb gezet! Dag later beken ik dat het allemaal een opgeblazen bullshitbericht is geweest, dat ik alleen wat wilde roepen om een beetje schwung in de Stentor te creëren.

12 mei