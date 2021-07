Stelling | Belachelijk dat toeristen nog naar ‘oranje’ Spanje en Portugal mogen

De overheid zegt dat het alleen maar om ‘adviezen’ gaat, maar dat het niet de bedoeling is om voor vakantie naar die landen gaat. Dat de vluchten toch vertrekken naar ‘oranje’ bestemmingen, wordt door de woordvoerder van demissionair minister Sigrid Kaag logisch genoemd. ,,Reizen moet wel mogelijk blijven voor mensen die er voor dringende redenen heen moeten.”

Nee, het is de eigen verantwoordelijkheid van de toeristen (31%)

Ja, als dit mag dan kunnen we de kleurcodes wel overboord gooien (65%)

Bikinibroekjes

De stelling van gisteren was ‘Boete voor beachhandbalsters zonder bikinibroekje is schandalig’. Daar reageerden ruim 3700 lezers op. De meerderheid (61%) koos voor ‘Eens, sporters moeten zelf kunnen bepalen wat ze dragen (tenzij dit sportief voordeel oplevert) '. En 25% zei: ‘Eens, en ze moeten die bikinibroekjes juist direct verbieden'. En ‘Oneens, de afspraak is duidelijk. Ben je ‘t daar niet mee eens? Dan moet je niet meedoen’ vond 13%.