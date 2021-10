Stelling | Bevries de energieprijzen in Nederland

COLUMN Praat over pesten, lullen over mijn gevoel, dát helpt

1 oktober Stel nou dat er meer aandacht wordt geschonken aan treiteren. Zou dat niet een boel oplossen, ook voor later? Deze week is het de week van het pesten. De media staan bol met opbeurende filmpjes, quotes en tips om het geëtter tegen te gaan. Maar is één week aandacht schenken genoeg?