Stelling | Bezoekers van illegale feesten moeten een hogere coronaboete krijgen

Economen verbaasd dat woning­markt niet afkoelt

29 oktober In de vier grote steden van Nederland zijn het derde kwartaal flink meer huizen verkocht dan in het voorjaar. Volgens het Economisch Bureau van ING bank is er sprake van een tijdelijke opleving, maar economen en makelaars verbazen zich elke maand weer dat de woningmarkt niet afkoelt.