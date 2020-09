Stelling | Biden is geen partij voor Trump in de strijd om het presidentschap

video In de Deventer moskee draagt iedereen een mondkapje, daar is geen discussie over

25 september Iedereen in de Centrum Moskee in Deventer draagt tijdens het vrijdaggebed een mondkapje. Ook voorganger imam Sami Bakir tussen zijn preken en gebed door. Er is geen discussie over: sinds er weer bijeenkomsten mogen zijn, dragen mensen een mondkapje.