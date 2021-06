Stelling | Bier voor een prikkie? Goed dat daar een einde aan komt

JOUW MENINGStunten met bierprijzen is vanaf 1 juli verleden tijd. Drentse jongens profiteerden daarom nog even snel van een supermarktactie. Ze sloegen maar liefst 490 kratten bier in bij een Gramsbergse winkel. Twee kratjes bier voor de prijs van een. Een tractor met aanhanger was nodig om hun buit te vervoeren.