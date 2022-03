Stelling | Bouw grootschalig in weilanden bij Zwolle, Deventer, Apeldoorn en Zeewolde

Vind jij het een goed idee om snel, groots in de weilanden te bouwen? Stem nu in de poll:

Dagelijks brengt de Stentor een stelling online via een poll. Daarin kunnen lezers laten weten hoe ze tegen bepaalde discussiepunten aankijken. De resultaten zijn niet representatief en worden dus ook niet als zodanig gebruikt. Wel kan de uitslag van een poll (gedeeltelijk) aanleiding geven voor vervolgonderzoek en/of -verhalen.

Stemmen

De stelling van gisteren ging op de eerste dag van de gemeenteraadsverkiezingen natuurlijk over de verkiezingen. Ik ga zeker stemmen, stelden we. Een heel groot deel van de bijna duizend stemmers, 80 procent, zegt altijd te gaan stemmen dus nu ook. Voor een enkeling speelt de oorlog in Oekraïne een rol om dit keer wel te gaan stemmen, 2 procent. Een percentage van 4 procent zegt nooit te gaan stemmen, 11 procent gaat bij deze verkiezingen niet stemmen en 3 procent twijfelt.