Stelling | Burgers moeten veel meer inspraak hebben bij opvang van asielzoekers

Column Worden we met z’n allen labbekakke­rig?

Stel nou dat we vaker lik-op-stukbeleid zouden voeren? De burgemeester in Roosendaal heeft daar een schitterend voorbeeld van gegeven. Hij daagt relschoppers uit op de stormbaan van commando’s. In plaats van een dagje papier rapen, konden de knapen elkaar van de grond slepen na een dag intens kapotgaan.

11 mei