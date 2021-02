Stelling | De avondklok schrappen op 10 februari is niet verstandig nu de Britse mutant oprukt

De volgende stap in de zogeheten road map is het schrappen van de avondklok. De planning van het kabinet is 10 februari. Voorwaarde is wel dat de besmettingscijfers niet plots flink oplopen.

De premier giet de road map echter niet in beton, waarschuwde hij al. Het zal ‘echt heel complex zijn’ en ‘niet zo van als het besmettingsniveau hier is dan kun je dit en dit en dit allemaal weer’, aldus Rutte. Zijn winstwaarschuwing: ,,Zo werkt het helaas niet, want je zult dan per keer nog steeds moeten overleggen met elkaar en eerst met de epidemiologen over wat verstandig is.”