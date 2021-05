Stelling | De herrie van straaljagers moeten we voor lief nemen

De oefeningen zijn nodig om als luchtmacht veilig te kunnen functioneren en ook de veiligheid in het land te kunnen borgen. De stelling van vandaag is:

Vrij op Bevrijdingsdag

De stelling van gisteren luidde: Geef iedereen een vrije dag op Bevrijdingsdag. Een overgrote meerderheid van de ruim 2500 stemmers (78 procent) is het hier mee eens. En ze worden op hun wenken bediend want demissionair premier Rutte zei gisteren dat het moment dat iedereen vrij is op 5 mei dicht bij is. Een percentage van 8 procent bepaalt liever zelf welke dag hij vrij is, 4 procent vindt dat de werkgever dat moet beslissen.