Stelling | De horeca heeft niets aan steunmaatregelen, ze moeten gewoon weer open

Opinie Marian heeft een zoon met Down, maar is fel tegen gedwongen sterilisa­tie: ‘Dat beslis je niet voor iemand’

26 november Je kind met een verstandelijke handicap dwingen tot anticonceptie of sterilisatie, waar een groep experts vorige maand een pleidooi voor hield, mág in Nederland helemaal niet, zegt Marian de Graaf-Posthumus uit Wanneperveen. Ze heeft een zoon met het syndroom van Down. ,,Zij hebben hun eigen integriteit, ook als ze in zeven sloten tegelijk lopen.’’