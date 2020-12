Stelling | De horeca moet per direct open

Jouw meningHorecaondernemers in zo’n zestig steden en regio’s openen op 17 januari hoe dan ook de deuren. Een groot aantal horecaondernemers vindt dat de maat nu echt vol is.

Ook regeringspartij D66 is gefrustreerd dat de horeca nog altijd helemaal potdicht zit. Volgens fractieleider Rob Jetten had het kabinet allang moeten toestaan dat bepaalde restaurants weer gasten mogen ontvangen. ,,Waar is het perspectief?”

Slim open

Volgens Jettens is er een slimmer alternatief dan volledige sluiting. Slimmer betekent in Jettens optiek dat sommige horecazaken de ruimte moeten krijgen om te experimenteren met opening onder strikte voorwaarden. Mensen moeten vooraf reserveren, worden naar hun tafel begeleid in een goed geventileerde ruimte en worden vooraf of achteraf allemaal getest op corona. In de teststraten is immers nu sprake van overcapaciteit.

De stelling van vandaag is dan ook:

Poll De horeca moet per direct open Eens, de winkels zijn ook open dus waarom de horeca niet

Oneens, er is een reden dat de horeca dicht moest en dit moet (voorlopig) zo blijven

Het is slim om de horeca tijdens de drukke kersttijd dicht te houden, maar daarna moet alles open Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en Google privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing. De horeca moet per direct open Eens, de winkels zijn ook open dus waarom de horeca niet (46%)

Oneens, er is een reden dat de horeca dicht moest en dit moet (voorlopig) zo blijven (33%)

Het is slim om de horeca tijdens de drukke kersttijd dicht te houden, maar daarna moet alles open (21%)

Vaccineren

Wij moeten een voorbeeld nemen aan Duitsland als het gaat om het vaccinatieprogramma. Dat blijkt uit de resultaten van onze stelling van gisteren. Ons land kiest voor vaccineren via huisarts en in zorginstellingen, terwijl in het buurland meer een militaire operatie wordt opgezet met ‘prikstraten’ in sporthallen. Wij zouden volgens onze stemmers hetzelfde als Duitsland moeten doen.

Poll CNV maakt zich zorgen om niks, het komt goed met ons vaccinbeleid Geen zorgen. Ik heb alle vertrouwen in de aanpak van het kabinet. (31%)

Het CNV heeft gelijk: De opzet moet veel grootschaliger (69%)