Stelling | De invoering van strengere coronamaatregelen is volkomen logisch

Jouw mening Stelling | Nu het coronavi­rus zich als een olievlek verspreidt, moet er een nieuwe intelligen­te lockdown komen

24 september Duidelijke woorden van de experts. Nu het coronavirus zich als een olievlek over Nederland verspreidt, hebben regionale maatregelen geen zin meer. Met de snelheid waarop het virus zich verspreidt lijkt een tweede intelligente lockdown een realistische oplossing. Het enige wat we nog kunnen doen om dat te voorkomen is ons gedrag aanpassen, maar of dat gaat lukken?