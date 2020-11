Stelling | De kerstvakantie met een week verlengen is een slecht idee

Jouw meningDe kerstvakantie van scholieren verlengen met een week is een slecht idee. ,,Het wordt dan vooral gebruikt als instrument om de ouders thuis te houden, dat gaat echt veel te ver.’’

Dat zegt onderzoeker Károly Illy, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, tevens kinderarts van het ziekenhuis Rivierenland in Tiel. Illy is ook lid van het Outbreak Management Team dat met de suggestie is gekomen de kerstvakantie met een week te verlengen. Onderzocht wordt nu welk effect dat kan hebben op de besmettingscijfers.

,,Als het een belangrijk effect heeft, sta ik er voor open, maar we weten eigenlijk al dat kinderen op de lagere school in elk geval geen grote rol spelen bij de verspreiding van het virus. Effect van die extra week zou wel zijn dat ouders dan meer thuis blijven, maar dan misbruik je de kinderen daarvoor en dat gaat me echt te ver.’’

Poll De kerstvakantie met een week verlengen is een slecht idee Eens, kinderen hebben al genoeg thuis gezeten tijdens de eerste coronagolf

Oneens, na de herfstvakantie was er een tijdelijke daling in het aantal besmettingen. Dat kan nu ook weer.

Vrijwillig met corona laten besmetten

Jezelf vrijwillig met corona laten besmetten voor onderzoek? Daar is niet veel animo voor onder stemmers op onze poll van gisteren. Slechts 11 procent van de bijna 760 stemmers is er wel voor in.

Poll Ik zou mezelf vrijwillig met corona laten besmetten voor onderzoek Ja, als het voor onderzoek naar het virus is, wil ik best meewerken

Nee, wat een belachelijk idee! Ik doe juist alles om besmetting te voorkomen

