Stelling | De natuur is groot genoeg, ik ga dit weekend genieten van het herfstweer in het bos

Jouw meningNu de maatregelen weer zijn aangescherpt en we weer vooral thuis zitten, is de natuur een ideale plek om even een frisse neus te halen. Met de herfstvakantie, mooi weer en de herfstkleuren in de natuur verwachten Staatsbosbeheer en Geldersch Landschap & Kasteelen topdrukte. Kunnen we dan toch niet beter thuisblijven en iets anders verzinnen? Of is er genoeg ruimte en kunnen we prima even naar het bos?

In de vorige lockdown bleek het ook al. Mensen zochten massaal de natuur op. Parkeerplaatsen werden afgesloten omdat het te druk was en er werden verkeersregelaars ingezet, maar ondanks de vele oproepen van natuurorganisaties bleven mensen komen.



Ook dit weekend zijn er weer voorbereidingen getroffen en er wordt opgeroepen om ‘het gezond verstand te gebruiken.’ De Veiligheidsregio Noord-Oost Gelderland gaat zelfs nog een stap verder en sluit een boete of zelfs een gebiedsverbod niet uit.

,,De gemeenten en politie zijn in eerste instantie aan zet als het gaat om toezicht’’, laat woordvoerder Robert Spijkerman weten. ,,In onze regio gaan we (gemeente en politie, red.) de controles intensiveren en daar waar mensen de coronaregels willens en wetens niet naleven, wordt direct ingegrepen. Dat laatste gebeurt altijd in afstemming met de lokale burgemeester. We moeten nu alle zeilen bij zetten om het coronavirus in te dammen. Daarvoor zijn we allemaal aan zet.’’

Maar gaat dat laatste niet een stap te ver? De natuur is er ook voor ontspanning, je bent buiten en er is ruimte genoeg. Of is het toch verstandiger om ergens anders je ontspanning te zoeken of zelfs gewoon thuis te blijven? Onze stelling van vandaag is dan ook:

Poll De natuur is groot genoeg, ik ga dit weekend genieten van het herfstweer in het bos Nee, dat was ik sowieso niet van plan

Nee, vanwege de drukte ga ik niet

Ja, maar ik vermijd drukke plekken

Ja, ik ga gewoon. Ook naar drukke plekken Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en Google privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing. De natuur is groot genoeg, ik ga dit weekend genieten van het herfstweer in het bos Nee, dat was ik sowieso niet van plan (29%)

Nee, vanwege de drukte ga ik niet (17%)

Ja, maar ik vermijd drukke plekken (49%)

Ja, ik ga gewoon. Ook naar drukke plekken (5%)

Sport is ons lichtpuntje in de duisternis nu we zelf het veld niet meer op mogen

Sporten in teamverband mag niet meer, maar het Nederlands elftal laat nog wel van zich zien. De wedstrijd tegen Italië trok deze week ruim 2,2 miljoen kijkers. Is het daarmee een welkome afleiding in coronatijd? 44 procent van de stemmers laat weten net zoveel sport te kijken als normaal. Ruim een derde doet liever wat anders. Voor slechts 20 procent is het een welkome afleiding in deze tijden.

Poll Sport is ons lichtpuntje in de duisternis nu we zelf het veld niet meer op mogen Zeker weten! Ik ga veel meer sport kijken nu ik zelf mijn sport niet kan beoefenen (20%)

Ik kijk even veel sport als altijd (44%)

Nee, ik ga mijn vrije tijd nu juist anders benutten (36%)

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.