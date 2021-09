Stelling | De NS moet ingrijpen op veel te druk station Zwolle

Lezersreacties & poll Lezers over herstart slachterij Gosschalk: ‘Misschien is een betere dood ook wel sterren waard’

31 augustus Onder strikte voorwaarden mag slachterij Gosschalk in Epe weer open. Het bedrijf is acht weken dicht geweest, nadat er videomateriaal van dierenmishandeling naar buiten kwam. Het vertrouwen van lezers van de Stentor in het effect van het nu goedgekeurde (vijfde) herstartplan is niet groot, zo blijkt uit de reacties.