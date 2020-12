Stelling: De onvoldoende voor de koning is terecht

Dit blijkt uit een enquête van onderzoeksbureau Ipsos , in opdracht van Nieuwsuur . Maar het is niet alleen deze vakantie die voor de onvoldoende zorgt, ook de onhandige foto waarop de vorst te dicht bij een Griekse ober stond afgelopen zomer, helpt niet mee. Toch zijn het niet alleen dieptepunten. De koning kreeg veel complimenten over zijn speech voor een lege Dam op 4 mei en ook zijn vele werkbezoeken tijdens dit coronajaar kunnen op sympathie rekenen. Is deze voldoende daarom wel terecht? Of heeft vorst ook genoeg goede kanten laten zien dit jaar?

‘Het leger had al eerder ingezet moeten worden in de zorg’

Gisteren ging onze stelling over de inzet van het leger bij zorginstellingen en ziekenhuizen om personeelstekorten op te vangen. Maar is dat niet aan de late kant en had dat niet eerder moeten gebeuren? Bijna 70 procent is het hier mee eens en vindt dat het zorgpersoneel dat al maanden op hun tandvlees loopt, eerder ontlast had moeten worden. Een kwart vindt dat Defensie pas in actie moet komen als het echt niet anders kan en 7 procent is van mening dat bijspringen in de zorg helemaal niet de taak van het leger is.