Stelling | De pil moet voor alle vrouwen worden vergoed om abortussen terug te dringen

Een opmerkelijke move van de regeringspartij, die vorig jaar nog tegen een soortgelijk voorstel van de PvdA was. Toch is de partij nu gedraaid. Dat een abortus wel wordt vergoed, maar de pil niet is volgens de ChristenUnie ‘de wereld op z’n kop.’ Vrouwen onder de 18 krijgen het anticonceptiemiddel nu volledig vergoed, jongeren tussen de 18 en 21 pas nadat hun eigen risico op is. Hoewel de pil niet heel duur is, denkt de partij de financiële drempel (zo’n 50 euro per jaar) om anticonceptie te gebruiken weg te nemen.