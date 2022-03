Stelling | De terugkeer van Marc Overmars is te snel

Opinie ‘Zelfs nu lijkt kapotmaken van boerenbe­drij­ven hoger doel dan zorgen voor betaalbaar voedsel’

De oorlog in Oekraïne brengt voedsel- en energievoorziening in het nauw. Tegelijkertijd zitten juist boeren onder de knoet van steeds meer stikstofmaatregelen. ‘Zelfs nu we afstevenen op een enorme humanitaire ramp die honger en schaarste over de hele wereld veroorzaakt, nemen de linkse activisten geen gas terug’, zegt Willem Vossebeld namens bezorgde boeren uit de regio.

21 maart