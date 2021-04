Stelling | De uitgelekte versoepelingen van de coronaregels gaan mij niet snel genoeg

Kamerlid, maak gewoon je termijn af

1 april Vergeleken met vier jaar geleden is de Tweede Kamer voor twee derde vernieuwd. Dat is veel. Gisteren zijn maar liefst 59 geheel nieuwe leden geïnstalleerd. En van de lichting die in 2017 is ingezworen, kozen bijna 30 volksvertegenwoordigers tussentijds voor een andere loopbaan. Straks komen er nog meer nieuwelingen als Kamerleden doorstromen naar het kabinet.