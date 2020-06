STELLING | De Vegan Streaker vecht voor een goede zaak, wat vind jij?

Ophef over stripje waarin SGP Elburg de holocaust aanhaalt, betrokke­nen door het stof: ‘Dit is oprecht fout’

23 juni In Elburg is ophef ontstaan over een strip die de plaatselijke SGP op haar website publiceerde. Raadslid Dirk Bok vergeleek daarin het ontkennen van de holocaust met het beëindigen van de zondagsrust, een verwijzing naar de discussie over een koopzondag in Elburg. Vanwege de commotie werd de strip snel van de site verwijderd. De betrokkenen gaan inmiddels diep door het stof.