Stelling | Doe het niet, dat verbod op designerdrug 3-MMC

Doe het niet, dat verbod op designerdrug 3-MMC

JOUW MENINGDe populaire designerdrugs 3-MMC is binnenkort verboden als het aan staatssecretaris Paul Blokhuis ligt. De drugs worden nu nog legaal via internetwinkels en smartshops verkocht, maar er zijn zorgwekkende signalen dat 3-MMC zeer verslavend is en gezondheidsrisico's met zich meebrengt. Lees bijvoorbeeld het verhaal van Marcel van der Molen uit Deventer.