Stelling | Door Kaag ‘verrader’ te noemen ging Wilders te ver

Kaag raakte zichtbaar boos tijdens het debat. ,,Nee! Ik accepteer dit niet!” wierp ze tegen. ,,Ik was daar als minister van Buitenlandse Zaken, het ging niet over handel. Het was op verzoek van Saudi-Arabië en Oman, omdat er gedoe was over raketten. En het ging over Israëls veiligheidsbelangen”, zei Kaag dinsdagavond later bij televisieprogramma Jinek.

Ongeldige’ poststemmen

De stelling van gisteren was ‘Het is volkomen terecht dat ‘ongeldige’ poststemmen nu tóch meetellen’. In totaal 82% van de ruim 3000 deelnemers aan deze poll was het er mee eens en koos voor: ‘Ja, dit besluit is logisch’. En 14% koos voor ‘Nee, het is te laat om de procedure te veranderen’. En 4% zegt niet te weten wat wijsheid is in dit geval.